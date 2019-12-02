لفتح صفحة جديدة.. ألمانيا تتعهد بـ 353 مليون يورو لـ إثيوبيا

قالت السفارة الألمانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن البلدين وقعا اتفاقا على تعميق شراكتهما وفتحا فصلا جديدا في علاقاتهما الثنائية، خلال اجتماع ثنائي بين البلدين.



ووقع أحمد شايد، وزير المالية الإثيوبي وجيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، خطاب نوايا مشترك بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد.



وذكر البيان أن خطاب النوايا يضع الأساس لشراكة الإصلاح الجديدة بين ألمانيا وإثيوبيا. وبناءً على ذلك، ستدعم ألمانيا أجندة الإصلاح في إثيوبيا من خلال المساهمة في برنامج النمو والقدرة التنافسية التابع للبنك الدولي والذي تعكس أهدافه أولويات الإصلاح المركزية للحكومة الإثيوبية.



فيما تعتزم وزارة المالية الإثيوبية استخدام التمويل المخطط له "لتعزيز المجمعات الصناعية، وزيادة عائدات الضرائب من خلال تحسين النظام الضريبي وتعزيز مناخ الاستثمار".



كما سيتعاون البلدان في مجالات التدريب المهني والتنمية الاقتصادية "بهدف تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل". الركن الثالث للتعاون هو في القطاع الزراعي الذي ستدعم فيه ألمانيا تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، زيادة الإنتاجية الزراعية والمعالجة والتسويق (الصناعي). وقال البيان "مع كل هذه الإجراءات تهدف ألمانيا إلى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي للحكومة الإثيوبية".



وفي عام 2019 فقط، تنوي ألمانيا تخصيص ما مجموعه 352.5 مليون يورو المجالات المذكورة.



وقالت السفارة في بيانها "إن شراكات الإصلاح هي الشكل الأكثر شمولًا والأكثر أهمية للتعاون في مجال التنمية الذي يمكن للحكومة الألمانية أن تقدمه للدول الشريكة".