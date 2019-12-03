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حوادث

حبس ربة منزل ونجلتها لاتهامهما بسرقة محاسب في شارع الأزهر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
حبس ربة منزل ونجلتها
حبس ربة منزل ونجلتها لاتهامهم بسرقة محاسب
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس ربة منزل ونجلتها 4 ايام لاتهامهم بسرقة محاسب أثناء سيره بشارع الأزهر بحى الجمالية.

وكان تبلغ لقسم شرطة الجمالية من محاسب قرر بقيام سيدتين "أدلى بأوصافهما التقريبية" بمغافلته وسرقة مبلغ مالي ٣ الاف جنيه حال تواجده بشارع الأزهر ـ دائرة القسم ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها سيدة ونجلتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "الاحتكاك والمغافلة"، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين بذات الاسلوب، واعترفا بارتكابهما عدد 3 حوادث سرقة.

تم بارشادهما ضبط مبلغ مالي 650 جنيها من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بتصرفهما بالبيع في حقيبة الملابس المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة سكنهما "لا يمكنهما الإرشاد عنه" وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولي عليها علي متطلباتهما الشخصية.
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