حبس ربة منزل ونجلتها لاتهامهما بسرقة محاسب في شارع الأزهر

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل ونجلتها 4 ايام لاتهامهم بسرقة محاسب أثناء سيره بشارع الأزهر بحى الجمالية.





وكان تبلغ لقسم شرطة الجمالية من محاسب قرر بقيام سيدتين "أدلى بأوصافهما التقريبية" بمغافلته وسرقة مبلغ مالي ٣ الاف جنيه حال تواجده بشارع الأزهر ـ دائرة القسم ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها سيدة ونجلتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.





واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "الاحتكاك والمغافلة"، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين بذات الاسلوب، واعترفا بارتكابهما عدد 3 حوادث سرقة.



