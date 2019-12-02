أخبار الفن .. أول تعليق من رانيا يوسف بعد اتهامها بسب خالد يوسف.. غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين.. ووفاة محمد خيرى وجيهان عفيفى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
حيزبونات.. غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة بعد خروجها من السجن
شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوم شرسا على فنانتين تسببا فى تلفيق تهمة الدعارة التى سجنت بسببها على حد قولها أثناء رؤيتها لهما فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى انتهت منذ أيام.
وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية
غيب الموت الإعلامية جيهان عفيفي بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية اليوم.
وفاة الفنان محمد خيري عن عمر 77 عاما
توفى الليلة الفنان محمد خيرى بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن شريف خيرى نجل الفنان محمد خير عن وفاة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلي رحمه الله والدي الفنان محمد خيري .. ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر
بعد يومين من براءتها .. أول تعليق من رانيا يوسف بعد اتهامها بسب خالد يوسف
نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعقيبا على براءتها من تهمة من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف بعد صدور حكم محكمة جنح الدقي، مع الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر والذى صدر قبل يومين.
أول تعليق من مدير أعمال الراقصة جوهرة على الفيديوهات الإباحية
نشر باسم عبد المنعم مدير اعمال الراقصة جوهرة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق نارى له بعد الفيديوهات الاباحية التى انتشرت امس للراقصة وزوجها.
رامى جمال يوجه رسالة لـ إسعاد يونس قبل الظهور فى صاحبة السعادة ويقبل رأسها
حرصت الإعلامية إسعاد يونس على نشر مقطع مصور بصحبة المطرب رامى جمال قبل الظهور فى حلقة خاصة سويا مساء اليوم فى برنامجها صاحبة السعادة، وأشاد رامى خلال الفيديو باستقبالها وفريق العمل، مشيرا إلى أنه شعر بالود الكبير خلال تسجيل الحوار، وفى النهاية قبل رأسها.
حيزبونات.. غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة بعد خروجها من السجن
شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوم شرسا على فنانتين تسببا فى تلفيق تهمة الدعارة التى سجنت بسببها على حد قولها أثناء رؤيتها لهما فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى انتهت منذ أيام.
وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية
غيب الموت الإعلامية جيهان عفيفي بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية اليوم.
وفاة الفنان محمد خيري عن عمر 77 عاما
توفى الليلة الفنان محمد خيرى بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن شريف خيرى نجل الفنان محمد خير عن وفاة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلي رحمه الله والدي الفنان محمد خيري .. ستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر
بعد يومين من براءتها .. أول تعليق من رانيا يوسف بعد اتهامها بسب خالد يوسف
نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعقيبا على براءتها من تهمة من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف بعد صدور حكم محكمة جنح الدقي، مع الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر والذى صدر قبل يومين.
أول تعليق من مدير أعمال الراقصة جوهرة على الفيديوهات الإباحية
نشر باسم عبد المنعم مدير اعمال الراقصة جوهرة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول تعليق نارى له بعد الفيديوهات الاباحية التى انتشرت امس للراقصة وزوجها.
رامى جمال يوجه رسالة لـ إسعاد يونس قبل الظهور فى صاحبة السعادة ويقبل رأسها
حرصت الإعلامية إسعاد يونس على نشر مقطع مصور بصحبة المطرب رامى جمال قبل الظهور فى حلقة خاصة سويا مساء اليوم فى برنامجها صاحبة السعادة، وأشاد رامى خلال الفيديو باستقبالها وفريق العمل، مشيرا إلى أنه شعر بالود الكبير خلال تسجيل الحوار، وفى النهاية قبل رأسها.