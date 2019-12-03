اليوم.. جامعة حلوان تنظم مؤتمر الصحة النفسية وتحدى الإدمان

ينظم قسم التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض جامعة حلوان، المؤتمر العلمي الأول لقسم التمريض النفسى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعنوان "الصحة النفسية وتحدى الإدمان: بوابة مصر للتنمية المستدامة 2030.





يهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي للصحة النفسية والعقلية والإدمان، وتعديل نمط حياة صحية للمرضى المدمنين، وتقييم الاتجاهات المتقدمة في الصحة النفسية والعقلية، وتوضيح الممارسة القائمة على الأدلة في تمريض الصحة النفسية والعقلية.



