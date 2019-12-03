بعد وفاة محمد خيري.. الخدمة العسكرية منعته من النجومية.. حاول الانتحار بسبب ماجدة.. وتزوج من بطلة سك على بناتك قبل حبسها.. واشتهر بأداء الأدوار الثانية طوال مسيرته الفنية

وفاة الفنان محمد خيرى

بدأ التمثيل منذ الصغر والتحق بمعهد السينما بعد كلية التجارة

بدايته الحقيقية كانت من خلال "العمر لحظة"

أداء الخدمة العسكرية كان سببا فى تأخره بالتمثيل

حصل على بطولة مطلقة وحيدة في مشواره الفني

توفي الفنان محمد خيرى ليلة أمس، الاثنين، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، وهو أحد الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية بأعمال تظل فى ذاكرة السينما.ولد الفنان محمد خيرى بمدينة القاهرة، وبدأت موهبة التمثيل تظهر عليه منذ الصغر، وبعد تخرجه في كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للسينما عام 1970 وكانت بدايته الحقيقية عندما اختارته الممثلة والمنتجة ماجدة الصباحى ليشاركها بطولة فيلم "العمر لحظة".ثم غاب عن الفن مدة قصيرة بسبب أداء الخدمة العسكرية، وبدلا من أن يستمر فى تقديم أدوار البطولة عاد للأدوار الثانوية رغم أنه كان يتمتع بالوسامة والموهبة التى تجعل منه بطلا جديدا فى السينما المصرية.شارك محمد خيرى فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها أفلام "المومياء والخيط الرفيع وعصر الحب ومنزل العائلة المسمومة والخبز المر والضائعة والتحدى والحب والرعب والحجر الداير والفضيحة ولعبة القتل وبونو بونو وطاطا"، وأخيرا فيلم "حائط البطولات".ومن أبرز أعماله الدرامية "ليالى الحلمية والحرملك واللقاء الثانى والكومى والرجل الآخر وسر الأرض وأوراق مصرية والعطار والسبع بنات وأحلام هند الخشاب ورد قلبى وحنان وحنين ونعم مازلت آنسة"، ومن أبرز مشاركاته المسرحية "بداية ونهاية وبنسيون الأحلام والنمر النهاردة آخر جنان ويا احنا يا همه وست الملك".وحاول محمد خيرى الانتحار بسبب فيلم "العمر لحظة"، حيث كشف عن هذا الأمر فى تصريحات صحفية وإعلامية قائلا: "كنت مشغولًا بتقديم مسرحية «بداية ونهاية» وقابلت صلاح أبو سيف بالمصادفة فى أحد محال الحلويات بوسط البلد، ووقفت لكى أعرف رأيه فى مسرحية «بداية ونهاية» باعتباره قدمها فى فيلم، واتصل بى فى نفس اليوم أخبرنى أن الفنانة ماجدة تريد أن تقابلنى، المفاجأة أن ماجدة عرضت على الفيلم ووجدت أنها فرصة عمرى، لكن الغريب أن من حولها أخبروها أننى صغير عنها فى السن ولا أستحق البطولة، وشعرت أنها تراجعت فى كلامها وعرضت على المشاركة فى فيلمين بطولة، وأن أترك «العمر لحظة» وقتها انفعلت وقررت الانتحار، وبالفعل ذهبت إلى البلكونة فى مكتب ماجدة وعندما حاولت الانتحار أنقذنى أحمد زكى وقال لى وقتها «ما تخافش حتعمل الفيلم»، ومن هنا بدأت صداقتي مع زكى وأصبح يسكن معى فى منزلى حتى انتهينا من تصوير الفيلم".وتزوج الفنان محمد خيرى من الفنانة الراحلة إجلال زكى، وهى إحدى بطلات مسرحية "سك على بناتك" التى تم اتهامها فى قضية ممارسة الفجور وتسهيل الدعارة، لتدخل السجن لمدة 7 سنوات.وأعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفسية.وتوفي الفنان الراحل في أحد مستشفيات القاهرة، والذي قضى به الأيام الأخيرة، حيث نقلته أسرته إليه بعد معاناته من مضاعفات في التنفس ومشاكل في القلب.ومحمد خيري من مواليد القاهرة في 10 أبريل عام 1942، حيث بدأ العمل في المسرح والسينما، وعمل في أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج في عام 1970.