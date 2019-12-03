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فن

احتضنها برومانسية.. أحمد صلاح حسني يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:27 ص
أحمد صلاح حسني وزوجته
أحمد صلاح حسني وزوجته
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع زوجته إسراء جلال، وهو يحتضنها ويطوقها بذراعيه. 

وقدم أحمد صلاح حسني، رسالة تهنئة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه، لتنهال عليهما التعليقات والتهاني. 

من جهة أخرى، يستعد الفنان أحمد صلاح حسني، لتصوير مشاهد مسلسله الجديد "ختم النمر" للعرض في الموسم الرمضاني المُقبل 2020. 

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، والذى يتعاون مع حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل "حكايتى" ، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

يذكر أن آخر أعماله مسلسل بل لا دليل" بطولة خالد سليم ودرة، عمر الشناوى وعدد من الفنانين، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفى ، كما شارك فى رمضان الماضى بمسلسلي "حكايتى" مع ياسمين صبرى، ومسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة.
احتضنها برومانسية.. أحمد صلاح حسني يهنئ زوجته بعيد ميلادها
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