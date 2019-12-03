خليها تصدي: شركات أوروبية خفضت أسعار سياراتها من 10 إلى 15%...فيديو

قال محمد شتا المتحدث باسم حملة خليها تصدي، إن التخفيض الذى حدث على مدار 11 شهر الماضين في اسعار السيارات جعل النسب تتراوح مابين 5% و15% و30% وهذا الانخفاض بناء على سببين وهما تخفيض الجمرك وانخفاض العملة.



وأضاف محمد شتا المتحدث باسم حملة خليها تصدي، خلال لقائه مع الإعلامية "لميس الحديدي" في برنامج "القاهره الآن" المذاع على قناة " الحدث"،أنه قبل تعويم الجنيه لم يكن التجار يقومون بشراء الدولار بـ8 و9 جنيهات ولكنهم كانو يقومون بشرائه اغلي من ذلك، كما ان التكلفة في الخارج كانت أكثر بكثير من الان .



وأوضح محمد شتا المتحدث باسم حملة خليها تصدي، أن التخفيضات التي حدثت في 11 شهر الماضيين لم نشهدها على مدار 30 عاما الماضية ، لافتا الى ان شركة فورد قامت بخفض سعر سيارتها 50 ألف جنيه وقامت فورد العام الماضي ايضا بخفض الأسعار من 50 الي 70 الف جنيه.



وتابع محمد شتا المتحدث باسم حملة خليها تصدي، أن هناك شركات أوروبية قامت بخفض أسعارها من %10 إلى 15 % ، كما ان الفرق بين السعر العادل في الخليج وأوروبا 30% ومصر مقارنتا بهم هي الاغلي في أسعار السيارات .



وأكمل محمد شتا المتحدث باسم حملة خليها تصدي، أننا نريد الاسعار العادلة مع مواصفات الأمن والسلامة بالإضافة إلى الصيانة المجانية وهذا يحدث في جميع دول العالم ولم يحدث في مصر بسبب جشع وطمع التجاركما ان تجاتر السيارات في مصر يقومون باضافه ربحهم وهو حوالي 100%وهذا لم يحدث في اى مكان قط .

