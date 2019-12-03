واشنطن: مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار

أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أي تفسير.



وقال مسئول في الكونجرس طلب عدم الكشف عن هويته، إن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أفرج عن المساعدة، وفقا لوكالة "فرانس برس".



وجاء في رسالة وجهها مؤخرا نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن "التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة" يطال مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضم سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.



ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، كما أنها تمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها من حزب الله المقرب من إيران.



واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبل شهر على خلفية احتجاجات غير مسبوقة.



فيما لم يتضح ما إذا كان قرار تجميد المساعدة أو الإفراج عنها مرتبطا بتشكيلة الحكومة اللبنانية أو قراراتها.



كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الذي يهدف إلى عزل ترامب.