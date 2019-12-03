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توك شو

مظاهرة حب وطبطبة .. رامي جمال: الابتلاء أظهر لي حب عمري ما شوفته |شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:51 ص
رامى جمال
رامى جمال
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حمزة شعيب
وجهت الإعلامية إسعاد يونس، رسالة دعم وحب للمطرب الشاب رامى جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، قائلة:"أنا سعيدة انى شوفت رامى للمرة الأولى لنحتفل بظاهرة حب انتشرت مؤخرا فى مجتمعنا".

وتابعت صاحبة السعادة خلال حواره مع الملحن رامى جمال،:"بمجرد ما رامى أعلن مرضه قامت مظاهرة حب وطبطبة وجبر خاطر للدفاع عنه، والحقيقة إحنا فى مجتمعنا محتاجين كل ده".

ومن جانبه قال رامى:"ردود فعل الناس لم أكن أتخيلها وده شئ خلانى فى قمة سعادتى، معقبا:"الإبتلاء والمرض أظهر لى حب عمرى ماشوفته فى المزيكا".

يذكر ان اخر اعمال الفنان رامي جمال البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018، وينتظر الان طرح أحدث البوماته المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
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