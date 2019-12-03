عماد متعب لزوجته: عيد زواج سعيد وربنا يخليكي ليا

نشر عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، موجها من خلالها تهنئة لزوجته.



وظهر عماد متعب في الصورة، رفقة زوجته، يارا نعوم، حيث كانا يحتفلان بعيد زواجهما.



وعلق عماد متعب على الصورة: "عيد زواج سعيد و ربنا يخليكى ليا ".



يذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".



وحصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر في وقت سابق.