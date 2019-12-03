فيروز نبيل تكتب: أجراس الخطر

انتشرت هذه الأيام ظاهرة مؤلمة وقاسية جدا للأسف ألا وهي ظاهرة الانتحار، خاصة بين الشباب والتساؤل الذي يفرض نفسه بقوة هنا كيف لشاب او فتاه فى مقتبل العمر وامامهم الوقت الكافي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم أن يقرروا إنهاء قصة حياتهم قبل بدايتها.





ففى الماضي عندما كنا نسمع أن فلان إنتحر يتبادر فورا الى أذهاننا انه رجل كبير او فى منتصف العمر مثلا و لديه العديد من المسئوليات والأعباء الجسيمه كوجود اسرة واطفال فى المراحل التعليميه المختلفه ولا يستطيع تلبية احتياجاتهم فيلجأ للإنتحار للهروب من مثل هذه الأعباء.

أو رجل أو سيدة كبيران فى السن ويعانون من الوحدة والمرض فليجأون الى الانتحار لكن الأن لا يَقُدم على الإنتحار سوى الشباب للأسف.

ومما أثار الجدل الأيام القليلة الماضية إنتحار طالب كلية الهندسه والذى القى بنفسه من أعلى برج القاهرة مما أصابنا جميعا بحالة من الذهول والحزن الشديد ومما أثار استغرابنا جميعا انه شاب مثقف ووسيم وينتظره مستقبل باهر.





ومن الواضح أنه من عائلة محترمة كيف وصل لهذه المرحله من الإكتئاب واليأس وكره الحياه كيف هانت عليه نفسه وشبابه لهذا الحد ما هي الأسباب والضغوطات التى أوصلته لهذه المرحله هل كان يعاني من الوحده مثلا لكن كيف لشاب فى مثل عمره لديه أهله والعديد من الأصدقاء أن يصل لمثل هذا الإحساس بالوحدة والاكتئاب هل صارح أهله واصدقائه بشعوره وأكتئابه هل تم نصيحته للذهاب لطبيب نفسي مثلا هل وجَدَ من يسمعه ويحتويه.



