إلهام شاهين بصحبة يسرا بمهرجان مراكش الدولي.. صور

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، من مهرجان مراكش الدولي.



وظهرت إلهام شاهين في الصورة، بصحبة العديد من النجوم من بينهم هند صبرى ويسرا وغيرهم.



وحازت الصورة على إعجاب الجماهير، حيث علق أحدهم عليها: "صورة مليئة بنجوم الفن".



ويواصل مهرجان مراكش الدولي، فعالياته، وسط برنامج ثري بأنشطة ثقافية وعلمية وفنية متنوعة (مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية) وغيرها.