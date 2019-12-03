طريقة عمل بروفيترول بصوص الكراميل

بروفيترول بصوص الكراميل من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.



مقادير بروفيترول بصوص الكراميل

-البرفيترول

1 كوب ماء نصف كوب زبدة

1 كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

4 بيض



-الحشوة



نصف ملعقة صغيرة جيلاتين

2 كوب حليب

ثلثى كوب كريمة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

6 صفار بيض

ثلثى كوب سكر

نصف كوب دقيق

رشة ملح



-الصوص

1 وثلث كوب سكر

ثلث كوب ماء

ثلثى كوب كريمة

ربع كوب زبدة



طريقة تحضير بروفيترول بصوص الكراميل



-البروفيترول

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* يسخن الماء مع الزبدة، والملح حتى الغليان، ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يشكل كرة

* يوضع العجين في العجان، ثم يضاف البيض

* يوضع في كيس حلواني

* يشكل على شكل كرات صغيرة

* يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون، منتفش، وهش

* يترك ليبرد تماما

* تحشى وحدات البروفيترول، وتزين بالصوص، وتقدم



-الحشوة



* يذوب الجيلاتين بقليل من الماء، ويترك جانبا

* تسخن الكريمة والحليب على النار حتى الغليان

* يمزج البيض مع السكر، الملح، الدقيق، والفانيليا

* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض، ثم يوضع على الحليب المتبقي، ويترك مرة أخرى على النار، مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام كريمي، ثم يرفع من على النار، ويضاف الجيلاتين

* يترك ليبرد تماما



-الصوص



* يسخن السكر مع الماء حتى يصبح كراميل، ثم تضاف الكريمة والزبدة

* يترك على النار حتى الغليان

* يترك ليبرد تماما