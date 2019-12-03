قسد تطالب سوريا وروسيا بمنع التدخل التركي

طالبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المجتمع الدولي والحكومة السورية وروسيا، بالضغط على تركيا؛ لوقف هجماتها على شمال شرق سوريا.



وقالت "قسد" في بيان لها، الاثنين،: "ما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة من قبل الدولة التركية هي حجج لا علاقة لها بالأمان والاستقرار بل هو للبحث عن منطقة أمنية كي تمارس من خلالها القتل والدمار".



وأضافت قوات سوريا الديمقراطية: "بعد سلسلة الهجمات على شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي وارتكابه المجازر بحق السكان الآمنين والتي تضاف إلى سجل حكومة العدالة والتنمية الحافل بالمجازر مجزرة جديدة بحق أهالي تل رفعت حيث تعرضت هذه المنطقة، الإثنين 2 ديسمبر 2019، لمجزرة جديدة راح ضحيتها 9 شهداء وعشرات الجرحى أغلبهم من الأطفال والمدنيين".



وتابعت قوات سوريا الديمقراطية "نحن في مجلس سوريا الديمقراطية ندين وبأشد العبارات هذه المجزرة التي أضيفت إلى سجل المجازر المرتكبة من قبل حكومة العدالة والتنمية بحق شعبنا في شمال وشرق سوريا".



واستطردت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها بالقول "هذه الجريمة تؤكد للعالم مرة أخرى على أن لدى تركيا مشروع احتلالي كبير لشمال وشرق سوريا وأن هذه المجزرة تأتي مع مساعي المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة السورية وفق القرارات الأممية ذات الصلة وتطبيقها وإن مايتعلق بإنشاء منطقة آمنة من قبل الدولة التركية هي حجج لا علاقة لها بالأمان والاستقرار".



واستطردت قوات سوريا الديمقراطية "هو البحث عن منطقة أمنية كي تمارس من خلالها القتل والدمار، وتكرس الاحتلال، وأن الغاية من ارتكاب مثل هذه المجازر؛ هي لترويع السكان وتخويفهم وإرهابهم، من أجل النزوح وترك مناطقهم، لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي التي تنتهجه تركيا".