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رياضة

صبري المنياوي: الجهاز الفني للإسماعيلي تقاضى مستحقاته قبل الرحيل.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:11 ص
صبري المنياوي
صبري المنياوي
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محمد رشاد
قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن مباراة الدراويش أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت السبت الماضي، وفاز بها الاتحاد بنتيجة 3-0، تعد الأصعب عليه نفسيا طوال تاريخه بالنادي.

وتابع صبري المنياوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الأداء لم يكن مرضيا على الإطلاق، حتى لو تعادلنا أو حققنا فوزا»، مشيرا إلى أن الجهاز الفني وجميع اللاعبين أخطأوا في مباراة الاتحاد السكندري.

ووعد صبري المنياوي، جمهور الإسماعيلي بتقديم أداء مُرضٍ خلال المباراة المقبلة أمام طنطا.

وحول إقالة الصربي ميودراج يسيتش، قال صبري المنياوي، «الجهاز الفني حصل على كافة مستحقاته شاملة راتب شهر شرط جزائي».

وأشار صبري المنياوي، إلى أن أدهم السلحدار، ومحمد محسن أبوجريشة سيتوليان مهمة الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، سيكون أجنبيا في الغالب.
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