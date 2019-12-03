محمد فاروق: أيمن أشرف يفتقد متطلبات المساك.. والأهلي اتظلم أمام النجم الساحلي.. فيديو

قال محمد فاروق نجم الأهلي السابق، إن مستوى النادي الأهلي جيد جدا في الفترة الحالية ، مضيفا أن الهزيمة أمام النجم الساحلي جاءت لكونه فريقا كبيرا، كما أن المباراة كانت على أرضه وبين جمهوره، إضافة إلى طرد لاعب مهم وهو أيمن أشرف في أول المباراة.



وأضاف محمد فاروق خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت خلال تقديم برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أيمن أشرف يفتقد بعض متطلبات «المساك» مثل الطول، ولهذا تدخل بعض الأهداف في الأهلي .



وتابع محمد فاروق أن جماهير الأهلي لم تحزن من الهزيمة أمام النجم الساحلي، والجميع كان مطمئنا من عودة الأهلي بنتيجة إيجابية من مباراته أمام النجم الساحلي.



وأشار محمد فاروق إلى أن الأهلي ظلم تحكيميا، وخطأ الحكم كبير وأهدر مجهود الفريق كله.