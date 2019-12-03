بـ الريال السعودي وبعد الخصم.. سعر فستان سيرين عبد النور فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة لها، خلال حضورها إحدى الحفلات.



وتألقت سيرين عبد النور في الصورة بإطلالة كلاسيكية جذابة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا طويلا أحمر، من دار الأزياء Aidan Mattox.



واتسم فستان سيرين عبد النور بشق من الجانب كشف عن ساقيها، و بصيحة الأوف شولدر أيضا.



وبلغ سعر فستان سيرين عبد النور قبل الخصم 1,191 ريالا سعوديا، وبعد الخصم 715 ريالا.



وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيقل ذا كعب عالٍ باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.