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مرأة

بخصلات شعر ذهبية.. شاهد إطلالة ويزو الجديدة عبر إنستجرام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
ويزو
ويزو
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة ويزو، صورة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة رقيقة .

وارتدت ويزو تيشيرت من ألوان التايجر البني في أسود، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وبخصلات انسيابية.

واختارت ويزو أن تضيف لشعرها بعض الخصلات الذهبية، ووضعت كاب على رأسها مرتدية نظارة شمس بنية اللون.

ولم تتكلف ويزو في وضع المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالـ"آي لاينر"، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل ناعم.

وأكملت ويزو إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، ولم تتكلف فى ارتداء اكسسوار .

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
ويزو ويزو
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بخصلات شعر ذهبية.. شاهد إطلالة ويزو الجديدة عبر إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

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