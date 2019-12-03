رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها بعد تهنئتهم لها بعيد ميلادها

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر حسابها إنستجرام .



وظهرت رانيا يوسف بالصورة بإطلالة جريئة بفستان بالأبيض والأسود تحتفل بعيد ميلادها .



وشكرت رانيا يوسف كل من هنأها بعيد ميلادها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي قدمت التهاني بعيد ميلادي، حقيقي كلامكم الإيجابي خلاني سعيدة".



وتابعت رانيا يوسف: "بشكر كل شخص كتب كلمة خلتني سعيدة بيكم والطاقة الايجابية اللي من كلامكم".



وانهالت التهاني في التعليقات على صورة رانيا يوسف، من الجمهور، متمنين لها عاما سعيدا مليئا بالنجاحات.