رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها بعد تهنئتهم لها بعيد ميلادها

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر حسابها إنستجرام .
وظهرت رانيا يوسف بالصورة بإطلالة جريئة بفستان بالأبيض والأسود تحتفل بعيد ميلادها .
وشكرت رانيا يوسف كل من هنأها بعيد ميلادها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي قدمت التهاني بعيد ميلادي، حقيقي كلامكم الإيجابي خلاني سعيدة".
وتابعت رانيا يوسف: "بشكر كل شخص كتب كلمة خلتني سعيدة بيكم والطاقة الايجابية اللي من كلامكم".
وانهالت التهاني في التعليقات على صورة رانيا يوسف، من الجمهور، متمنين لها عاما سعيدا مليئا بالنجاحات.
وظهرت رانيا يوسف بالصورة بإطلالة جريئة بفستان بالأبيض والأسود تحتفل بعيد ميلادها .
وشكرت رانيا يوسف كل من هنأها بعيد ميلادها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي قدمت التهاني بعيد ميلادي، حقيقي كلامكم الإيجابي خلاني سعيدة".
وتابعت رانيا يوسف: "بشكر كل شخص كتب كلمة خلتني سعيدة بيكم والطاقة الايجابية اللي من كلامكم".
وانهالت التهاني في التعليقات على صورة رانيا يوسف، من الجمهور، متمنين لها عاما سعيدا مليئا بالنجاحات.