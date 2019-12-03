ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها بعد تهنئتهم لها بعيد ميلادها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
رنيا يوسف
رنيا يوسف
Advertisements
كريم ناصر
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر حسابها إنستجرام .

وظهرت رانيا يوسف بالصورة بإطلالة جريئة بفستان بالأبيض والأسود تحتفل بعيد ميلادها .

وشكرت رانيا يوسف كل من هنأها بعيد ميلادها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي قدمت التهاني بعيد ميلادي، حقيقي كلامكم الإيجابي خلاني سعيدة".

وتابعت رانيا يوسف: "بشكر كل شخص كتب كلمة خلتني سعيدة بيكم والطاقة الايجابية اللي من كلامكم".

وانهالت التهاني في التعليقات على صورة رانيا يوسف، من الجمهور، متمنين لها عاما سعيدا مليئا بالنجاحات.
Advertisements

ترشيحاتنا

تركيا تفاجئ العرب.. قرارات صادمة لحاملي الإقامة السياحية

اهرب الزمالك مفلس.. أزمة الزمالك تشعل تويتر.. تفاصيل

مرتضى منصور يبلغ لاعبي الزمالك بالمدرب الجديد.. تعرف عليه

مفاجأة.. الأهلي يصعد شكواه ضد حكم مباراة النجم الساحلي إلى فيفا

فرمان من مرتضى منصور.. قرار جديد بخصوص أزمة مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة

وفاة أقوى رجل ببريطانيا أثناء جره محرك إطفاء ضخم .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب وفستان أسود.. شاهد إطلالة رنا سماحة في cairo fashion festival

3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟

بالطبل والمزمار.. افتتاح أول معرض كتاب في قرية مصرية.. صور