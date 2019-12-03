امرأة تغلب الشيطان.. قتلت زوجها وخرجت تبحث عن قاتله بمكافأة

"كيد النساء يغلب كيد الرجال" لا شك أن هذه الجملة تنطبق على قطاع كبير من السيدات استطعن أن يجدن سبيلًا مشتركا مع أفكار إبليس.. وقد جسدت هذا المعنى سيدة قتلت زوجها وسارت تبحث عن القاتل بل وقررت تخصيص مكافأة لحل لغز الوفاة.



تم القبض على امرأة كانت قد عرضت من قبل مكافأة قدرها 25000 دولار للحصول على معلومات حول مقتل زوجها، بعد 13 عامًا من العثور عليه مقتولًا بالرصاص في منزله، بحسب ما نشر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وضعت الأساور الحديدية في يد "سيندي شولز-جويدس"، 65 عامًا من شيبو فولز في ويسكونسن، بتهمة قتل زوجها كين جويدس في عام 2006، حيث تم العثور على كين، الذي كان يعمل صيدليًا ويملك شركات صغيرة، مقتولا بالرصاص في منزل الزوجين.



واتصلت سيندي بالشرطة، مدعية أنها عثرت عليه مقتولا، وظلت وفاته لم تحل لسنوات على الرغم من أن الشرطة شكت في أرملته كمشتبه به.



وبعد عام من وفاته، عرضا سيندي مكافأة مقابل أي معلومات تؤدي إلى الوصول الي قاتل زوجها، وبعد 13 عاما تم القبض عليها ولكن الشرطة لم تكشف الدليل الذي أدى إلى الاعتقال.



وتبين أنها اقدمت على قتل الزوج بهدف مادي، فقد قام زوجها باستخراج بوليصة تأمين على الحياة بقيمة مليون دولار وأنهم يمتلكون أيضًا عقارًا باعته مقابل 200 ألف دولار بعد وفاته.



وتبين أن الزوجين كانا يتجهن نحو الطلاق الذي كان سيقلل من بعض أصولها المادية، وقام أبناء للزوج من زواج سابق بمقاضاتها بعد وفاة زوجها، مدعين بأنها كانت لها يد في اغتياله وطالبوا باسترداد 280 ألف دولار حصلت عليها من شركة التأمين عند وفاته.

