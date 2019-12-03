بـ إطلالة كلاسيكية أنيقة.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها عبر إنستجرام، بـ stories جديدة لها، خلال ظهورها فى إحدى الحفلات.



وظهرت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري فى الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون الأسود، ونسقت معها بلوزة من نفس اللون ذا اكمام طويلة ومصنوعة من قماش الستان الراقى.



وانتعلت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري half boot ذا كعب عالٍ باللون الموف، مما منحها إطلالة عصرية، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا أبو النصر على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدل على كتفيها.



ووضعت رانيا أبو النصر مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها.