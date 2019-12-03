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طريقة عمل شعرية بالسكر والمكسرات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
طريقة عمل شعرية بالسكر
طريقة عمل شعرية بالسكر والمكسرات
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هاجر هانئ
شعرية بالسكر والمكسرات من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، لذا نقدم لكم طريقة عمل شعرية بالسكر والمكسرات من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير شعرية بالسكر والمكسرات:

كيس شعرية محمرة
نصف كوب سكر لبن
ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت
مكسرات حسب الرغبة

طريقة تحضير شعرية بالسكر والمكسرات"

* توضع الشعرية المحمرة مع السكر واللبن لتأخذ غلوة ثم تترك على نار هادئة حتى تنضج
* تقدم مزينة بالسكر والمكسرات
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