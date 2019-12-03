أمريكا تهدد بفرض ضرائب 100% على السلع الفرنسية

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تفرض ضرائب جمركية على سلع فرنسية بنسبة تصل إلى 100% بقيمة مليار دولار.



وأضاف مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان اليوم الثلاثاء: "تتبع فرنسا سياسات تمييزية ضد الشركات الأمريكية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار".



وأشار بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى أن واشنطن انتهت من الجزء الأول من التحقيق، "بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية، وتبين أن هذه الخطوة تمييز ضد الشركات الأمريكية، وعلى وجه الخصوص، ضد شركات جوجل وفيس بوك وأبل وأمازون".



وتسعى فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية التي أغضبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن الشركات الأمريكية الكبرى ستكون متضررة بشكل كبير، وهي المقصودة من هذا الإجراء الأوروبي.