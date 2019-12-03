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حوادث

اليوم.. بدء استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:38 ص
بدء استخراج وثائق
بدء استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل
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مصطفى الرماح
تبدأ بعض المواقع الشرطية الخدمية، اليوم الثلاثاء، استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصدر القرار، استمرارًا لتنفيذ مبادرات "كلنا واحد – حياة كريمة" وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم.

كما يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعي في هذا المجال.

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