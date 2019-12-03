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مرأة

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:53 ص
منة فضالي
منة فضالي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة للغاية عبارة عن فستان أسود بأكمام مفرغة من الشبيكة، أبرز جمالها وأنوثتها.

أكملت منه فضالي إطلالتها بترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها، ونسقت معه قرطا من الإكسسوار، مع مكياج كامل صاخب، ارتكز على أحمر الشفاه وآيلاينر العيون.

وحققت الفنانة منة فضالي، نجاحا كبيرا، بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلي" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

وعلى جانب آخر تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته "بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض".

"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة الشهيرة سالم إكسبريس، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.
منة فضالي منة فضالي
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