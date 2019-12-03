أخبار الفن.. إليسا توبخ معجبا.. خطبة نادين الراسي.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أضحكت جمهورها عليه.. إليسا توبخ وتحرج معجبًا بها.. تفاصيل
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، من أحدث حفل لها في كندا، ظهرت خلاله توبخ معجبًا لها، وتحرجه أمام الجمهور.
التالتة تابتة| نادين الراسي تعلن عن خطبتها رسميا.. تعرف على حبيبها
أعلنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي خطوبتها رسميًا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى.
بصحبة تامر حسني| رامي جمال يعلن عن أول حفل له بعد إصابته بـ البهاق
أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه على إنستجرام، عن حفل غنائي له بصحبة الفنان تامر حسني، يوم 20 ديسمبر الجاري، ليكون الأول له، بعد إعلان إصابته بـ البهاق.
عرفتوني؟| عمرو سعد ينشر صورته من طفولته
نشر الفنان عمرو سعد، صورة نادرة له من طفولته، عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها بصحبة عدد آخر من الأطفال، وطرح تساؤلًا على متابعيه: "عرفتوني؟".
وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية
غيب الموت الإعلامية جيهان عفيفي بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية اليوم.
أضحكت جمهورها عليه.. إليسا توبخ وتحرج معجبًا بها.. تفاصيل
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، من أحدث حفل لها في كندا، ظهرت خلاله توبخ معجبًا لها، وتحرجه أمام الجمهور.
التالتة تابتة| نادين الراسي تعلن عن خطبتها رسميا.. تعرف على حبيبها
أعلنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي خطوبتها رسميًا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى.
بصحبة تامر حسني| رامي جمال يعلن عن أول حفل له بعد إصابته بـ البهاق
أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه على إنستجرام، عن حفل غنائي له بصحبة الفنان تامر حسني، يوم 20 ديسمبر الجاري، ليكون الأول له، بعد إعلان إصابته بـ البهاق.
عرفتوني؟| عمرو سعد ينشر صورته من طفولته
نشر الفنان عمرو سعد، صورة نادرة له من طفولته، عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها بصحبة عدد آخر من الأطفال، وطرح تساؤلًا على متابعيه: "عرفتوني؟".
وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية
غيب الموت الإعلامية جيهان عفيفي بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية اليوم.