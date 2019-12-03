الإيسسكو تدرج 5 مواقع ضمن لائحة التراث

أدرجت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للجنة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسسكو) 5 مواقع موريتانية ضمن لائحة التراث.



وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء أن المواقع هي، آزوكي، وأوداجوست، وكومبي صالح، والحي التاريخي كرن القصبة بمدينة أطار، والحي التاريخي القديم بمدينة تجكجة ضمن لائحة التراث لدى اللجنة.



وأضافت أنه تم تسجيل هذه المواقع خلال اجتماع استثنائي عقدته اللجنة بمقر الإيسسكو في العاصمة المغربية الرباط لدراسة الملفات المقدمة لها من الدول الأعضاء إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى.