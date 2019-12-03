ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الإيسسكو تدرج 5 مواقع ضمن لائحة التراث

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:09 ص
لجنة التراث في العالم
لجنة التراث في العالم الإسلامي
Advertisements
أ ش أ
أدرجت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للجنة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسسكو) 5 مواقع موريتانية ضمن لائحة التراث.

وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء أن المواقع هي، آزوكي، وأوداجوست، وكومبي صالح، والحي التاريخي كرن القصبة بمدينة أطار، والحي التاريخي القديم بمدينة تجكجة ضمن لائحة التراث لدى اللجنة.

وأضافت أنه تم تسجيل هذه المواقع خلال اجتماع استثنائي عقدته اللجنة بمقر الإيسسكو في العاصمة المغربية الرباط لدراسة الملفات المقدمة لها من الدول الأعضاء إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى.
Advertisements

ترشيحاتنا

جماهير ليفربول: محمد صلاح يستحق مركزا أفضل بجائزة الكرة الذهبية 2019

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر بالأسعار المخفضة .. تعرف عليها

أخبار الفن.. إليسا توبخ معجبا.. خطبة نادين الراسي.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفي

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

الحكومة تنفق 40.2 مليار جنيه علي رواتب الموظفين في شهرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

بـ الريال السعودي وبعد الخصم.. سعر فستان سيرين عبد النور فى أحدث ظهور لها

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام