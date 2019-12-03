هاشتاج كارتيرون يجتاح تويتر بعد توليه تدريب الزمالك.. شاهد تعليقات المغردين

دشن عدد من رواد تويتر، هاشتاج #كارتيرون؛ بعد توليه الإدارة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي "ميتشو".



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.



ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأـكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت تعليقات بعض المغردين، كالتالي:



‏يعني ‎#فايلر في الأهلي و ‎#كارتيرون في الزمالك!! طب في ماتش الديربي هنركز في الملعب ولا عالخط يا جماعه!



‏الشياكة والأناقة تقود مدرسة الفن والهندسة بعد إقالة الصربي ميتشو.

‎#كارتيرون



‏إيه ياعم كارتيرون أمال فين التصريح اللي نزلته أنك عمرك ما هتيجي الزمالك عشان جماهير الأهلي ولا كلها بالفلوس ‎



‏من كارثة لكارثة يا قلبي لا تحزن

‎#كارتيرون مدرب فاشل لنا الله



‏أظن الناس اللي بتقول ده مش مدرب، هما نفس الناس اللي قالوا فايلر ملوش. Cv، هما نفس الناس اللي قالوا ميتشو محنك أفريقيا

يا رب نقتنع أنها بالكيميا بين المدرب واللاعيبه والتوفيق

بطلوا فتي

‎#كارتيرون



‏المشكله مش في المدرب المشكلة في الكيان نفسه الزمالك واللي بيحصلله ده أضحوكه للكل

‎#كارتيرون



‏مدرب فكره جيد. ظروفه مع الأهلي أن الأهلي كان بيعاني من وجود لعيبه

يعيب كارتيرون إنه مش بيبني الهجمة من تحت وبيعتمد على الكرات العالية واعتماد على لاعب لاستقبالها مما يرهق خط الوسط بشكل كبير.

من الناحية الدفاعية جيد في التنظيم

اعتقد نجاحه مع الزمالك

👊✊👊‎#كارتيرون



‏بصوا هو إن شاء الله هيجي وبعد كده يمشي ويجي لاسارتي وتستمر المفرمة أنا ملاحظ حاجة مهمة كل حاجة اتغيرت في نادي الزمالك إلا مرتضي طيب ماشوه وجربوا مش حال النادي يتعدل ‎#كارتيرون



‏بالتاكيد ‎#كارتيرون مدرب ناجح وأنه وصل بالأهلي نهائي أفريقيا بشوية مصابين وكلنا فاكرين عيبه أنه بيحب يلعب كوره عالية كتير عشان كده كوليبالي هيكون معاه😂😂😂بس ال فاكر إن مشكلة الزمالك في مدرب او لعيبه يبقى ما مبيفهمش كورة



ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة، اليوم الثلاثاء.



واجتمع رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض، أمس الاثنين، من أجل حل أزمة مستحقاتهم المتأخرة.



ويشهد نادي الزمالك خلال الوقت الحالي أحداثا ساخنة، في أعقاب الهزيمة التي تلقاها الفريق من مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية نظيفة.