كيلليني: كريستيانو رونالدو الأجدر بالتتويج بالكرة الذهبية وفان دايك الأفضل

أكد جورجيو كيلليني، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو كان الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية "بالون دور" في العام الماضي، وأنه لم يتوج بالجائزة بسبب ناديه السابق ريال مدريد الاسباني .



وكان رونالدو قد انضم ليوفنتوس من ريال مدريد في صيف 2018، وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة في العام الماضي ، وهذا العام توج ليونيل ميسي، قائد برشلونة بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه، وحل رونالدو في المركز الثالث.



وقال مدافع السيدة العجوز في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا"، خلال حفل لاعب العام في إيطاليا: "لقد تعرض رونالدو للسرقة حقًا في حفل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، عندما قرر ريال مدريد التأكد من عدم قدرته على الفوز وكان ذلك غريبًا للغاية".



وأضاف: "هذا الموسم، كان أكثر توازنًا، مع كل الاحترام، لم يستحق مودريتش الجائزة حتى في أفضل موسم له في مسيرته، كانت هذه إشارة من ريال مدريد، حيث أرادوا إيقاف فوز رونالدو بها".



وأتم كيلليني: "لقد فاز بدوري أبطال أوروبا، لكن بهذا المنطق، كان من المفترض أن يفوز فان دايك (مدافع ليفربول) هذا العام، أو يفوز أنطوان جريزمان في العام الماضي، أو بوجبا أو مبابي بسبب قيامهم بأداء مبهر في كأس العالم، تتويج مودريتش كان لا معنى له".