مجلس النواب الأمريكي يكشف عن موعد نشر تحقيق عزل ترامب

كشف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، عن أن المجلس سينشر التقرير المتعلق بالتحقيقات في عزل الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء.



ويواجه الرئيس الأمريكي، اتهامات باستغلال منصبه، للإضرار بخصومه في الانتخابات المقبلة، والرشوة وازدراء الكونجرس وإعاقة العدالة، على خلفية واقعة مطالبته للرئيس الأوكراني بإعادة التحقيق في اتهامات فساد طالت نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل جو بايدن.



وستبدأ اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاتها، غدا، الأربعاء، لإقرار ما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق، كافية للمساءلة الدستورية للرئيس الأمريكي وتوجيه اتهامات بـ"الخيانة العظمى أو الرشوة"، مما قد يؤدي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا ما تم إدانته بتلك الاتهامات.