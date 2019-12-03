أول تعليق من رونالدو عقب تتويجه بلقب الأفضل في الدوري الإيطالي

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي على تتويجه بجائزة لاعب العام، كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي، في حفل شهدته مدينة ميلانو، تزامنًا مع حفل الكرة الذهبية "بالون دور" في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، فى صورة له بالجائزة : "من دواعي اعتزازي أن أكون أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، أشكر زملائي اللاعبين في يوفنتوس وجميع اللاعبين الذين صوتوا لي".
وأتم رونالدو: "كانت السنة الماضية هي سنتي الأولى في إيطاليا، وهي بطولة صعبة، لكنني سعيد للغاية، وأريد تكرار ما حققته في العام الماضي". من هنا
يذكر أن رونالدو احتل المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية، والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، للمرة السادسة في تاريخه.
وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، فى صورة له بالجائزة : "من دواعي اعتزازي أن أكون أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، أشكر زملائي اللاعبين في يوفنتوس وجميع اللاعبين الذين صوتوا لي".
وأتم رونالدو: "كانت السنة الماضية هي سنتي الأولى في إيطاليا، وهي بطولة صعبة، لكنني سعيد للغاية، وأريد تكرار ما حققته في العام الماضي". من هنا
يذكر أن رونالدو احتل المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية، والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، للمرة السادسة في تاريخه.