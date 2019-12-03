أنت الأفضل دائما.. صامويل إيتو يحتفل بتتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة.. شاهد

احتفل صامويل إيتو لاعب المنتخب الكاميروني السابق بتتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة كأفضل لاعب بالعالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.



ونشر صامويل إيتو، صورة له مع ميسي عقب التتويج بالكرة الذهبية وعلق عليها "واحده أخرى ابني وصديقي العزيز، أنت الأفضل دائمًا، الأدرينالين".



وتُوِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وتفوَّق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.



جاء الإعلان عن فوز ميسي بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء الإثنين، في مسرح شاتليه.



كان ميسي، الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، والوصول لنصف نهائي كوبا أمريكا، وفاز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.



وهذه هي المرة السادسة، التي يحرز فيها ميسي الكرة الذهبية، ليتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي توج بالجائزة 5 مرات.

