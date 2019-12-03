يحدث اليوم: مصر تستأنف مفاوضات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

يشهد اليوم الثلاثاء، 3 من ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



- يبحث وزير الخارجية سامح شكري مع فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، العلاقات الثنائية والتطورات المتعاقبة على الساحة الليبية.



- تعقد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لمدة يومين، في لندن، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس الحلف.



- يقيم المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، احتفالية تحت شعار "المستقبل متاح للجميع".



- تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا موسيقيا يحييه عازف الأكورديون البولندي "مارسين فيروستيك"، بمشاركة فرقة "كورازون"، على المسرح الصغير بالأوبرا.



- يحيي العالم "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت شعار "أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030".



- يلتقي رئيس مفاوضي كوريا الجنوبية لشؤون اتفاقية التدابير الخاصة "جونج إين-بو" مع نظيره الأمريكي، جيمس دي هيرت، بواشنطن، في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين لبحث تقاسم تكاليف الدفاع وتمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.



- يبدأ الاجتماع الـ37 للجنة العربية الدائمة للبريد برئاسة فلسطين ومشاركة ممثلي الدول العربية.



- تستضيف مدينة شرم الشيخ، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، لاجتماع لجنة وزراء المالية الـ15 (F15)، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



- تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.



- تنطلق الاجتماعات الإقليمية الأفريقية الرابعة عشرة لمنظمة العمل الدولية، في أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، وتستمر لـ4 أيام.



- تتواصل اجتماعات وزراء الموارد المائية والري من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



- تستكمل محكمة جنايات الجيزة نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة.



- تنطق محكمة جنايات جنوب القاهرة بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية (اغتيال النائب العام).