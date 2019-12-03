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أخبار العالم

عسكريون روس يوزعون مساعدات إنسانية في محافظة حلب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
المركز الروسي لمصالحة
المركز الروسي لمصالحة الأطراف
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أ ش أ
أعلن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس قاموا بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حلب السورية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الضابط في المركز الروسي آدم يفيليف قوله "إنه تم توزيع المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المحليين، تشمل أكثر من 500 طرد غذائي من الأرز والدقيق والسكر والشاي والحليب المكثف"، مشيرا إلى أنه تم توزيع هذه المساعدات على مدار 3 أيام في هذه المناطق.

وقد جرى تحرير مدينة حلب في عام 2016.
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