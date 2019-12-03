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محافظات

انتشال جثة عامل انهارت عليه الرمال أثناء حفر بئر مياه في سوهاج

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
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خالد رياض
تمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال جثة عامل من بين الرمال من داخل بئر كان يعمل في حفرها بقطعة أرض مستصلحة بمنطقة القرية بالدوير دائرة مركز طما شمال سوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بانهيار حفرة علي شخص بناحية القرية بالدوير دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ البري، وقيادات مجلس مدينة طما، وسيارات الإسعاف.

وتبين من الفحص أنه أثناء قيام كل من "نشأت. ع. ح" ٤٠ عاما عامل ، و"حمدي. ل. م" ٣٨ عاما عامل يقيمان دائرة مركز طما، بحفر بئر أرتوازي لتركيب موتور مياه بقطعة أرض مستصلحة ملك "السيد. ع. ا" ٣٩ عاما مزارع ويقيم بذات الناحية انهارت الرمال علي الأول مما نتج عنه وفاته.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال مالك الأرض والثاني ونجل عم المتوفى "مختار. ص. ح" ٥١ عاما عامل ويقيم دائرة المركز قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.
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