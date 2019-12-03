الحرب بين إسرائيل ودول الخليج.. وفد من تل أبيب يصل واشنطن لهذا السبب

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أن وفدا إسرائيليا وصل إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل لاتفاق عدم الحرب بين إسرائيل ودول الخليج.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس ، إن "وفدا إسرائيليا يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات حول إمكانية التوصل لاتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج".



جاءت تصريحات كاتس خلال مقابلة أجراها مع إذاعة جيش الاحتلال، وقال فيها إن "وفدا من وزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي ووزارة جيش الاحتلال ووزارة العدل يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج".



وأضاف كاتس، أنه سيتم طرح مشروع ربط السعودية ودول الخليج بشبكة لسكك الحديد ترتبط مع ميناء حيفا والموانئ الإسرائيلية الأخرى على البحر الأبيض المتوسط".



وكان الوزير الإسرائيلي قد أشار في تصريحات صحفية سابقة في نوفمبر الماضي إلى أن إسرائيل تعمل على تسوية "اللاحرب" مع دول الخليج، كما اتهم إيران بأنها التهديد الرئيسي في المنطقة، من خلال دعمها للتنظيمات الفلسطينيةعلى حد تعبيره، مضيفا أن العقوبات الأميركية على إيران مهمة وبجب استمرار الضغط عليها.



ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن كاتس في تصريحات التي أدلى بها في مؤتمر "جيروزاليم بوست" الدبلوماسي السنوي الذي عقد في 21 نوفمبر، ان "الولايات المتحدة تعمل إلى جانب إسرائيل على تسوية اللاحرب بين إسرائيل ودول الخليج".



وأضاف كاتس، أنه "بموجب خطة الرئيس ترامب للسلام، سيتم بناء خط سكة حديد يربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة حيفا".



وتابع كاتس قائلا إن "العقوبات الأمريكية على إيران مهمة، ويجب الاستمرار بسياسة الضغط القصوى عليها"، مضيفًا أن "الاحتجاجات التي نشهدها هذه الأيام في العراق ولبنان وإيران دليل على أن الضغط ينجح".