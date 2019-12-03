درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3- 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.
واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 3-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 16_ 23
الإسكندرية 17_ 22
مطروح 16 _22
بورسعيد 17_ 21
الإسماعيلية 14_ 23
السويس 13 _23
العريش 12_ 22
رفح 11_ 21
طابا 15_ 21
شرم الشيخ 20_ 26
الغردقة 17 _25
الفيوم 15 _23
بنى سويف 14_ 23
أسيوط 11_ 23
الأقصر 13 _25
أسوان 19_ 25
الوادى الجديد 13_ 24
شلاتين 18 _27
حلايب 19_ 25
الوادى الجديد 14_ 25
واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 3-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 16_ 23
الإسكندرية 17_ 22
مطروح 16 _22
بورسعيد 17_ 21
الإسماعيلية 14_ 23
السويس 13 _23
العريش 12_ 22
رفح 11_ 21
طابا 15_ 21
شرم الشيخ 20_ 26
الغردقة 17 _25
الفيوم 15 _23
بنى سويف 14_ 23
أسيوط 11_ 23
الأقصر 13 _25
أسوان 19_ 25
الوادى الجديد 13_ 24
شلاتين 18 _27
حلايب 19_ 25
الوادى الجديد 14_ 25