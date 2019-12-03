درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3- 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.



واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 3-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى



القاهرة 16_ 23



الإسكندرية 17_ 22



مطروح 16 _22



بورسعيد 17_ 21



الإسماعيلية 14_ 23



السويس 13 _23



العريش 12_ 22



رفح 11_ 21



طابا 15_ 21



شرم الشيخ 20_ 26



الغردقة 17 _25



الفيوم 15 _23



بنى سويف 14_ 23



أسيوط 11_ 23



الأقصر 13 _25



أسوان 19_ 25



الوادى الجديد 13_ 24



شلاتين 18 _27



حلايب 19_ 25



الوادى الجديد 14_ 25