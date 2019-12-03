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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3- 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:26 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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توك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 3-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 16_ 23

الإسكندرية 17_ 22

مطروح 16 _22

بورسعيد 17_ 21

الإسماعيلية 14_ 23

السويس 13 _23

العريش 12_ 22

رفح 11_ 21

طابا 15_ 21

شرم الشيخ 20_ 26

الغردقة 17 _25

الفيوم 15 _23

بنى سويف 14_ 23

أسيوط 11_ 23

الأقصر 13 _25

أسوان 19_ 25

الوادى الجديد 13_ 24

شلاتين 18 _27

حلايب 19_ 25

الوادى الجديد 14_ 25
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