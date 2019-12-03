انطلاق بطولة جولدن كليوباترا الدولية للشطرنج

انطلقت اليوم بطولة جولدن كليوباترا الدولية، المقامة بالصالة المغطاة مونديال، برعاية هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، وبحضور الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



وأعلن هاني أمان انطلاق البطولة وتحريك أول حركة برقعة الشطرنج، معربا عن ترحيبه بالمشاركين متمنيا لهم التوفيق خلال المنافسات.



وتمتد منافسات البطولة من 2 حتى 12 ديسمبر بمشاركة ما يقرب من 300 لاعب ولاعبة من جنسيات مختلفة ومن المنتظر إقامة حفل الختام للبطولة بصالة مونديال يوم 12 ديسمبر وتوزيع الجوائز على المتسابقين والتتويج بكأس جولدن كليوباترا.