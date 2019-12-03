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توك شو

بث مباشر .. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
الرئيس المصرى عبد
الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى
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قسم التوك شو
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بث مباشر لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة.

ويفتتح الرئيس السيسي أيضا، عددا من الوحدات السكنية ومراكز التعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا ،
كما يفتتح الرئيس السيسي ، مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط ، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي.

كما يفتتح الرئيس السيسي ، فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم، على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناحا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، حيث تديره واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق.
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