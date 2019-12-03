ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: المدن الساحلية الجديدة ستعيش على تحلية المياه.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور حسام شوقى، مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه إن تحلية المياه من أهم مصادر المياه غير التقليدية، مشيرا إلى أن نسبة السكان فى مصر تزيد وأن نسبة المياه بنهر النيل ثابتة تقريبا، مما يكون هناك نسبة مياه غير كافية بالنسبة لعدد السكان .

وأضاف الدكتور حسام شوقى خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المصادر غير التقليدية من المياه مثل تحلية المياه فى مصر تعتبر الأمل، موضحا أنها عوضت جزء كبير جدا من النقص الموجود بالمياه فى مصر.

وأشار مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، إلى أن الدولة الآن تتوسع وتقوم بإنشاء مدن جديدة معظمها ساحلية ، لافتا إلى أن الدولة أخذت قرار بأن تلك المدن لن يتم إمداد خطوط لها من نهر النيل وتعتمد على تحلية المياه كمصدر رئيسي لها.

وأوضح مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، أن التوسعات الكبيرة التي نراها الآن فى تحلية المياه بمصر تعتبر الأكبر فى تاريخها، حيث أنه بفترة الثمانينيات كانت كمية المياه بمصر لا تتعدى ال20 أو 30 الف متر مكعب، مشيرا إلى أنه خلال سنوات قليلة وصلنا إلى 140 ألف م/ك نتيجة التوسع فى محطات التحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر تتوسع فى تحلية مياه البحر.. 12 محطة تحلية واليسر بالغردقة الاكبر والتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه بانتاج٨٠ الف متر مكعب /يوم

الإسكان: محطات التحلية بدأ إنشاؤها من الألفية الجديدة

معاون وزير الإسكان: خطة طموحة لزيادة محطات تحلية المياه

وزير الري يبحث مع نائب وزير الري الصيني سبل التعاون بين البلدين

وزير الري: مصر تعيد استخدام المياه أربع مرات.. ونعتمد على المياه العابرة للحدود بنسبة تتجاوز 95% .. ومن المتوقع وصول عدد سكان مصر لـ 170 مليون عام 2050

الإسكان: تحلية ما يمثل 6% من إجمالي مياه الشرب على مستوى الجمهورية بحلول 2022

ترشيحاتنا

بـ إطلالة كلاسيكية أنيقة.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

بعد تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. جماهير تتوقع طلب تعاقده مع مدافع الأهلي السابق كوليبالي

عيار 18 يسجل 557 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 -12- 2019.. فيديو

باتريس قيد الوصول.. تنصيب كارتيرون مديرا فنيا للزمالك اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3- 12-2019 .. فيديو

AdvertisementS

سر الجثة العريانة فى البحيرة.. زوجها قتلها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية | تفاصيل

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

أول تعليق من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

بديل لمسكن آلام الأسنان وصفة طبيعية 3 مرات يوميا

هاشتاج كارتيرون يجتاح تويتر بعد توليه تدريب الزمالك.. شاهد تعليقات المغردين

اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

بعد تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. جماهير تتوقع طلب تعاقده مع مدافع الأهلي السابق كوليبالي

محمد خيري يتصدر جوجل بعد رحيله.. قصة انتحاره ودور أحمد زكي في إنقاذه

للوقاية من السرطان عليك بتناول معلقة من هذا الخليط يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة كالعادة.. هدى المفتي بدون مكياج تبهر الجمهور

ممثلة قديمة.. شاهد شقيقة هيدي كرم بإطلالة بيضاء تشعل الإنستجرام

بخصلات شعر ذهبية.. شاهد إطلالة ويزو الجديدة عبر إنستجرام