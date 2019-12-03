خبير: المدن الساحلية الجديدة ستعيش على تحلية المياه.. فيديو

قال الدكتور حسام شوقى، مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه إن تحلية المياه من أهم مصادر المياه غير التقليدية، مشيرا إلى أن نسبة السكان فى مصر تزيد وأن نسبة المياه بنهر النيل ثابتة تقريبا، مما يكون هناك نسبة مياه غير كافية بالنسبة لعدد السكان .



وأضاف الدكتور حسام شوقى خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المصادر غير التقليدية من المياه مثل تحلية المياه فى مصر تعتبر الأمل، موضحا أنها عوضت جزء كبير جدا من النقص الموجود بالمياه فى مصر.



وأشار مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، إلى أن الدولة الآن تتوسع وتقوم بإنشاء مدن جديدة معظمها ساحلية ، لافتا إلى أن الدولة أخذت قرار بأن تلك المدن لن يتم إمداد خطوط لها من نهر النيل وتعتمد على تحلية المياه كمصدر رئيسي لها.



وأوضح مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، أن التوسعات الكبيرة التي نراها الآن فى تحلية المياه بمصر تعتبر الأكبر فى تاريخها، حيث أنه بفترة الثمانينيات كانت كمية المياه بمصر لا تتعدى ال20 أو 30 الف متر مكعب، مشيرا إلى أنه خلال سنوات قليلة وصلنا إلى 140 ألف م/ك نتيجة التوسع فى محطات التحلية.

