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أستاذ جامعي: السيسي ورث تركة مثقلة بالديون وإيرادات مصر قليلة.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور رشدى شحاتة أبو زيد، رئيس قسم الشريعة الإسلامية جامعة حلوان إنه لا يوجد طريق للسعادة إلا بالعلم والعبادة، مشيرا إلى أنه لابد وأن نؤكد لكل المصريين بكل الفئات أن القيادة السياسية وضعت الأسس التي من خلالها يمكن أن تكون للدولة المصرية كيان على المستوى المحلى والعالمى.

وأضاف "رشدى" خلال لقائه ببرنامج صباح يا مصر"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن قرار تعويم الجنيه المصرى قرار صعب على القيادة السياسية، موضحا أن قدرتها قد دفعتها لاتخاذ هذا القرار بالرغم من مخاطره.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورث تركة مثقلة بالديون، لافتا إلى أن تلك الديون الموجودة بالخزانة المصرية ليست وليدة اليوم وإنما مئات السنين السابقة، بالتالى الدولة المصرية أمام إيرادات قليلة ونفقات كثيرة.

وأشار إلى أن إيرادات مصر قديما كانت قليلة والنفقات كثيرة، إلا أنه بالفترة الأخيرة السياحة أصبحت تأتى لنا بعائد أكبر، بالإضافة إلى أن العمالة المصرية التى كانت موجودة فى الدول العربية عادت وتريد أن تعمل والرجوع إلى وطنها.
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