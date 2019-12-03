مانشستر سيتي في ضيافة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره بيرنلي، مساء اليوم، الثلاثاء، في أولى أيام منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



موعد مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة



من المقرر، أن تنطلق صافر اللقاء، بين الفريقين في العاشرة والربع ليلًا، على ملعب "تيرف مور" معقل بيرنلي، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".



ترتيب مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي



يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة خلف ليستر سيتي الوصيف وليفربول المتصدر بفارق 11 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.



ويدخل السيتزن حامل لقب البريميرليج في آخر نسختين مباراة اليوم بمعنويات متوسطة، بعدما تعادل مع نيوكاسل يونايتد 2-2 في الجولة الماضية.



ويسعى السيتي لافتراس بيرنلي، من أجل تحسين موقفه في الترتيب وتضييق الخناق على ليستر سيتي وليفربول، أملًا في الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.