خبير اقتصادي: مشروعات دمياط الجديدة تقضي على البطالة في المحافظة..فيديو

قال الدكتور الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط يعد حلقة جديدة من حلقات المشروعات التي يقوم بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن محافظة دمياط بالرغم من انها من المحافظات الصغيرة نسبيًا إلا أنها من اهم الاماكن لصناعات الأثاث.



وأضاف الدكتور وليد جاب الله، من خلال حواره في فضائية أكسترا نيوز، أن إنشاء مدينة الأثاث في دمياط يستهدف خلق فرص عمل تتراوح من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل دائمة، ونحو 100 ألف فرصة عمل مؤقتة وغير مباشرة، وأن هذا كفيل ان يقضي على نسبة البطالة في المحافظة وحل مشاكلها.



وأضاف الدكتور وليد جاب الله، أن هذا بالتأكيد سيكون له انعكاس على مصر بصورة غير مباشرة، وان الدولة تعمل في كل الآفاق والمحاور وعمل تحالفات لجذب الاستثمارات، وكانت هناك مشكلة تواجه صناعة الأثاث في دمياط لان هناك تطورا كبيرا في التكنولوجيات المتعلقة بصناعة الأثاث، وبالرغم من ان السوق المصري يتمتع بالعمالة المهرة ألا أنه ليس لديه القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي فهم في حاجة للتدريب وتوفير تلك الإمكانيات المتقدمة.



ونوه الدكتور وليد جاب الله،إلى أن مدينة الأثاث في دمياط مقامة على مساحة تبلغ 331 ألف فدان،وهذا سيغير من مجرى صناعة الاثاث في دمياط، لأنها تضم مجموعة من الورش وأدوات تكنولوجية ومعهد للتدريب إلى جان أنه تم فتح العلاقات للتعاون مع جهات خارجية في هذا المجال بشكل مباشر، بحيث يتم تطوير المنتج ليلبي الذوق المحلي والدولي ويكون لديه القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية العالمية.



وأشار الدكتور جاب الله، إلى أنه من المتوقع أن تساعد مدينة الأثاث في الحد من الواردات والتصدير الى الأسواق الخارجية، والقدرة على كسر حاجز الـ 100 مليون دولار من الصادرات من الاثاث وما يتعلق بصناعته.

