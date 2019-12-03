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فن

Ford v Ferrari يحقق هذه الإيرادات بعد أسبوعين من عرضه.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
Ford v Ferrari
Ford v Ferrari
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شروق ابراهيم
حقق الفيلم الأمريكي Ford v Ferrari إيرادات بلغت 143,783,655 مليون دولار امريكي حول العالم بعد طرحه 15 نوفمبر الماضي في السينما العالمية والأمريكية.

ويجسد مات ديمون خلال الفيلم شخصية سائق سيارة سباق الشهير Caroll Shelby ويشهد الفيلم الصراعات بين سيارات فورد وفراري خلال فترة الستينيات.

ويعرض 3,585 صالة عرض وتصل مدة الفيلم لمدة ساعتين و32 دقيقة.

الفيلم من إخراج جيمس مانجولد وبطولة كريستيان بيل و‌مات ديمون.
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