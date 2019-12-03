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محافظات

محافظ أسوان يبحث مشاكل مشروع الإسكان المميز بحى العقاد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعا لحل مشكلة الإسكان المميز بحى العقاد و إنهاء أعمال التشطيب والترفيق فى المرحلة الأولى من المشروع والذى تضم ثلاثة آلاف وحدة سكنية .

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية للإستثمارات (المحمودية) وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى الإسكان والشئون القانونية والمالية .

شدد محافظ أسوان على سرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة بشكل كامل بما يلبى مطالب الحاجزين بالمشروع وفى أسرع وقت .

وأكد رئيس شركة المحمودية أنه ستتم مضاعفة الأعمال فى المرحلة القادمة لتعجيل إنهاء جميع الأعمال من تشطيبات وبنية أساسية فى 13 عمارة كمرحلة أولى وذلك خلال شهر يناير المقبل .

وأوضح أنه سيكلف فرق العمل بالموقع بإستمرار الأعمال ليلًا ونهارًا لسرعة إنهاء المشروع بالتنسيق مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لإزالة أى معوقات إدارية أو مالية فى هذا المجال .
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