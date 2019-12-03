بعد الفجر.. محافظ قنا يتفقد مخرات السيول



تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مخرات السيول في قرى المعنا وكرم عمران بمركز قنا ومخر سيل الكلاحين بمركز قفط، للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال أي سيول محتملة خلال فصل الشتاء، رافقه خلالها العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح محافظ قنا أنه يجرى تبطين جوانب وأرضيات مخر سيل المعنا بطول 1100 متر بتكلفة مالية 11 مليون جنيه لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل والذي يبلغ إجمالي طوله 6250 مترا، كما تم الانتهاء من تطهير مخرىّ سيل كرم عمران بطول 4150 مترا والكلاحين بطول 3500 متر وتم صيانة بوابات حجز المياه بهما.



وأضاف أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتلقي أي بلاغات تفيد حدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.



جدير بالذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الري قامت مؤخرا بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول حيث تم الانتهاء من إنشاء البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3 كما تم الانتهاء من تنفيذ بحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار وجارى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول ومن المقرر إنشاء بحيرتين صناعيتين خلال العام المقبل الأولى بقرية العمرة بمركز أبوتشت بتكلفة 80 مليون جنيه والثانية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي بتكلفة 130 مليون جنيه.



