الرئيس السيسي: أنا ووزير الكهرباء دايما بنتخانق.. وعايزين نصوب الأخطاء.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم إنفاق 1.3 مليار لمعالجة النمو العشوائي تحت كابلات الجهد العالي، لافتًا إلى أن البناء العشوائي في مصر تكلفته أكبر كثيرًا في تصويبه وإصلاحه من البناء المستقر والمنظم.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة دمياط،، أن خط الضغط العالي المقام أعلى الأبراج تكلفتها أعلى من الكابلات المدفونة في الأرض.



وتابع مداعبًا وزير الكهرباء: "أنا والدكتور محمد شاكر دايمًا بنتخانق، عشان عايز 30 مليون جنيه في الكيلو لدفن خط الجهد العالي".



وأكد أن ما يتم فعله لحماية المواطنين من البناء العشوائي يكلف الدولة، لعمل كابل أرضى والذى يقدر تكلفته أكبر من كابلات الجهد العالى أعلى الأبراج عشر مرات".



وأردف أن التخطيط المتكامل للدولة وتحترمه الدولة والمواطن سنوفر الكثير من النفقات، مؤكدًا أن تصويب الأخطاء الناجمة عن البناء العشوائى يكلف الدولة المليارات".