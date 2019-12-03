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أخبار البلد

فضائح العائلة الحاكمة في قطر أمام القضاء الأمريكي.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعدت مؤسسة "ماعت" تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة حول فضائح العائلة الحاكمة في قطر، وما تقوم به الدوحة من جرائم وإرهاب في المنطقة.

ورصد التقرير عبر شهادات حية حول العائلة الحاكمة وتورطهم في الكثير من العمليات الداعمة لتخريب المنطقة.

وأوضح التقرير، الذي كشف فضيحة الأخ غير الشقيق لتميم بن حمد، وهو خالد بن حمد، تورطه في عمليات قتل ونهب في أمريكا، والحكم عليه غيابيا أمام القضاء الأمريكي.

كما كشف التقرير ضمن سلسلة فضائح العائلة الحاكمة في قطر، دعمهم الكامل لإلهان عمر، نائبة الكونجرس الأمريكي، لتمرير عمليات لصالح إيران، وعلاقتها بموزة والدة تميم بن حمد، إضافة إلى كشف ما يحدث من أزمات داخلية وتخبط في العائلة الحاكمة بالدوحة.


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