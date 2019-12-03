الجوازات : إصدار وتجديد 188 ألف جواز سفر خلال نوفمبر

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية التى من شأنها التسهيل على جمهور المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته ويكفل سهولة الحصول عليها، وكذا فحص كافة الشكاوى الواردة والعمل على دراسة أسبابها الرئيسية للوقوف على أوجه القصور المختلفة والعمل على تلافيها.



جاءت أبرز جهود الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضى عبارة عن إصدار وتجديد (188386) جواز سفر، وإصدار (51357) شهادة تحركات، وإصدار (2745) إذن سفر، وأعمال (52591) تأشيرات الدخول والإقامات بأنواعها .



كما أسفرت جهود الإدارة عن فحص 62 شكوى وإتخاذ اللازم حيالها.



وتؤكد وزارة الداخلية على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية المختلفة.