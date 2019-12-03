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حوادث

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بزراعى كفر الدوار

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:30 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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جمالات الدمنهوري
أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية" بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة علي الطريق الزراعي بدائرة المركز، نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم كل من: "شحاته ابراهيم شحاته" 66 عامًا، "علاء جمال الدين أحمد" 40 عامًا، "محمد أمين عبدالعزيز" 63 عامًا، "سامي عبدالرحمن عبدالتواب" 54 عامًا، "أحمد سامي عبدالرحمن" 25 سنة، مصابين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار المركزى لتلقى العلاج اللازم.. وجار تحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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